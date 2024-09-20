Что делать, если вас преследует бывший: советы юриста

Сегодня в российском законодательстве не существует чёткого закона, защищающего жертву сталкера или абьюзера. Суд может запретить приближаться к человеку, писать и звонить ему только после того, как было совершено нападение. Однако от преследователя всё же можно себя обезопасить, если совершить ряд простых действий. Каких именно, рассказала адвокат и посол мира UPF ООН Ирина Калинина в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, чаще всего с преследованиями в России сталкиваются разведённые женщины. Бывшие супруги могут из ревности ходить по пятам и угрожать жизни и здоровью. Увы, пока не случится что-то страшное, правоохранительные органы не среагируют, поэтому надо действовать самим.

Основным способом защиты является съёмка. Как только вы видите, что ваш бывший начал преследовать вас, сразу же доставайте телефон и начинайте снимать. На записи будут отражены метаданные: где и когда было снято видео. Во время съёмки важно сказать: «Пожалуйста, перестань меня преследовать, перестань стоять у моего подъезда, ты тут не живёшь, у тебя нет здесь никаких дел».

«Если сталкер ведёт себя агрессивно, то как можно скорее идите в места скопления людей, где также есть камеры видеонаблюдения. Обязательно громко и чётко скажите, что вы снимаете и что сталкер попадает в обзор камеры видеонаблюдения», — добавила адвокат.

Ни в коем случае нельзя нападать на сталкера. Любые попытки защититься он может представить как стремление причинить ему вред. Когда накопилось более пяти видеозаписей, нужно пойти в полицию, написать заявление и настаивать, что вашему здоровью может быть причинён вред. Скорее всего, уголовное дело возбуждать не будут, однако участковый будет обязан вызвать сталкера на беседу. Обычно это помогает избавиться от преследователя.

Если угрозы и оскорбления поступают в личной переписке, то необходимо делать скриншоты сообщений. Их надо переслать юристу или тому, кому доверяете, чтобы сталкер в суде не мог сказать, что это фотошоп.

«Если в сообщениях угрожают вашей жизни и здоровью, то необходимо написать заявление в полицию», — объяснила Калинина.

Нелишним будет установить камеры видеонаблюдения на доме, чтобы данные с них передать в полицию или адвокату.