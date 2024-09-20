Лукашенко посетил яблоневую ферму c пушистым Ревизорро

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Молодечненский район ознакомился с работой крестьянского хозяйства «Спартан-Агро», занимающегося выращиванием яблок. Но проверять местных агрономов глава государства приехал не один, его сопровождал верный друг — пёс породы шпиц по кличке Умка

Лукашенко на фермерском хозяйстве «Спартан-Агро». Видео © Telegram / Пул Первого

Лукашенко на фермерском хозяйстве «Спартан-Агро». Видео © Telegram / Пул Первого

«Нам надо, чтобы перестали кланяться импортному яблоку. Чтобы было своё яблоко. Чтобы были обеспечены. У нас большая потребность в яблоках. Но для этого нужны хранилища. Надо своё!» — сказал Лукашенко по прибытии на ферму, передаёт пресс-служба президента.

Лукашенко на фермерском хозяйстве «Спартан-Агро». Видео © Telegram / Пул Первого Видео © Telegram / Пул Первого

Руководитель хозяйства Игорь Абрамчик сообщил, что под садами используется около 70 гектаров земли, на которых выращивается около двадцати сортов яблок. Глава хозяйства провёл для президента экскурсию по садовым площадям. В хозяйстве основное внимание уделяется двум сортам — «Алеся» и «Белорусское сладкое». Кроме того, здесь также растёт облепиха.