Путин обсудил с Совбезом проблему искажения истории другими государствами

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства предложил обсудить тему объективной трактовки истории. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин на совещании с Совбезом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определённых политических целей в отношении нашей страны. Причём делается это зачастую весьма недобросовестным способом», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что сегодняшняя тема для обсуждения напрямую касается текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей. С докладами он предложил выступить помощнику президента Владимиру Мединскому и главу МИД Сергею Лаврову.