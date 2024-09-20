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Регион
20 сентября, 11:14

Путин обсудил с Совбезом проблему искажения истории другими государствами

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства предложил обсудить тему объективной трактовки истории. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин на совещании с Совбезом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определённых политических целей в отношении нашей страны. Причём делается это зачастую весьма недобросовестным способом», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что сегодняшняя тема для обсуждения напрямую касается текущей политики и отношения к этому со стороны официальных властей. С докладами он предложил выступить помощнику президента Владимиру Мединскому и главу МИД Сергею Лаврову.

Путин призвал россиян не забывать уроки истории
Путин призвал россиян не забывать уроки истории

Ранее президент России Владимир Путин по ВКС провёл встречу с избранными главами регионов. Российский лидер обратил внимание на современную организацию выборов. По его словам, использование цифровых технологий позволили сделать процесс голосования максимально удобным для граждан.

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Telegram / Кремль. Новости

Александра Мышляева
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