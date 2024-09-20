Минобороны раскрыло важнейшие цели «ударов возмездия» на Украине с 14 по 20 сентября

Армия России нанесла 27 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам на Украине в период с 14 по 20 сентября. В прицел во время новых «ударов возмездия» попали важные для Военно-промышленного комплекса Незалежной предприятия и аэродромы, сказано в сводке Минобороны РФ.

«С 14 по 20 сентября текущего года Вооружёнными силами РФ нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БПЛА и их предполётной подготовки», — доложили в ведомстве.

Также российские военные разбомбили склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники ВСУ. В Минобороны РФ отметили и уничтожение воинского эшелона с иностранным вооружением, а также пунктов временной дислокации украинской армии, нацформирований и иностранных наёмников.