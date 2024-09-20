Украинским чиновникам и военным официально запретили пользоваться Теlegram
Украинским чиновникам и военным официально запретили пользоваться Теlegram, но речь идёт пока только о служебных устройствах. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности СНБО, который и потребовал ограничить использование мессенджера в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры.
А ранее глава ГУР украинского минобороны Кирилл Буданов* назвал мессенджер Telegram, созданный Павлом Дуровым, угрозой национальной безопасности Украины. Он призвал предотвращать преступления путём регистрации авторов каналов.
* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Telegram/Zelenskiy / Official