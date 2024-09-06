В Telegram опровергли обновление политики модерации после задержания Дурова
Telegram сообщил, что не менял политику модерации относительно приватности чатов
Telegram не менял политику модерации относительно приватности чатов после задержания основателя мессенджера Павла Дурова в Париже. Соответствующее заявление появилось на странице платформы в соцсети X.
«Приватные чаты остаются приватными. Любой может проверить наш код и увидеть, что никаких изменений не было. Изменение FAQ (страница с ответами на часто задаваемые вопросы. — Прим. Life.ru) прояснило, как подавать жалобы», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ не нашли сообщение о приватности каналов в FAQ мессенджера и решили, что теперь переписки пользователей якобы не защищены. Но, как оказалось, сообщение просто перенесли в другой раздел правил.
Напомним, Павла Дурова задержали по прилёту во Францию 24 августа. Основателю Telegram вменяют целый ряд преступлений, и только по одному эпизоду ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд отпустил предпринимателя под залог в пять миллионов евро, поместив его под надзор и запретив покидать республику. Комментируя дело, он в том числе назвал борьбу с преступниками в мессенджере своей личной целью.
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