В Telegram опровергли обновление политики модерации после задержания Дурова

Telegram не менял политику модерации относительно приватности чатов после задержания основателя мессенджера Павла Дурова в Париже. Соответствующее заявление появилось на странице платформы в соцсети X.

«Приватные чаты остаются приватными. Любой может проверить наш код и увидеть, что никаких изменений не было. Изменение FAQ (страница с ответами на часто задаваемые вопросы. — Прим. Life.ru) прояснило, как подавать жалобы», — говорится в сообщении.