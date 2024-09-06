Telegram отказался от неприкосновенности приватных чатов после ареста Дурова, заметили СМИ

Администрация мессенджера Telegram начнёт модерировать приватные чаты пользователей, следует из обновлённой версии страницы с ответами на часто задаваемые вопросы (FAQ). Как пишет портал TechCrunch, если ранее там указывалось, что личные переписки защищены от запросов на проверку, то теперь юзерам предлагают в случае необходимости воспользоваться кнопкой «пожаловаться».