Telegram отказался от неприкосновенности приватных чатов после ареста Дурова, заметили СМИ
TechCrunch: Telegram начнёт модерировать приватные чаты пользователей
Администрация мессенджера Telegram начнёт модерировать приватные чаты пользователей, следует из обновлённой версии страницы с ответами на часто задаваемые вопросы (FAQ). Как пишет портал TechCrunch, если ранее там указывалось, что личные переписки защищены от запросов на проверку, то теперь юзерам предлагают в случае необходимости воспользоваться кнопкой «пожаловаться».
Также на странице FAQ появился официальный адрес электронной почты для запросов модераторам на удаление контента. К слову, платформа не выпускала на данный счёт никаких публичных заявлений.
Напомним, Павла Дурова задержали по прилёту во Францию 24 августа. Основателю Telegram вменяют целый ряд преступлений, и только по одному эпизоду ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суд отпустил предпринимателя под залог в пять миллионов евро, поместив его под надзор и запретив покидать республику. Комментируя дело, он в том числе назвал борьбу с преступниками в мессенджере своей личной целью.
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