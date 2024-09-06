«Самое трагикомичное»: Захарова указала на отвратительную деталь в реакции Парижа на арест Дурова
Захарова: Франция так и не объяснила, что произошло с Дуровым
Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Кирилл Казачков
Власти Франции так и не смогли нормально объяснить то, что произошло с основателем Telegram Павлов Дуровым, ставшем фигурантом уголовного дела. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, это — «самое отвратительное и трагикомичное» в данной ситуации.
«[Власти Франции] объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу... Почему? Потому, что они утратили навык всех реально действующих демократических механизмов: у них нет обратной связи со своим населением, они привыкли, использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения», — сказала она.
Ранее Павел Дуров сделал первое заявление после своего задержания во Франции. Основатель Telegram назвал ситуацию «удивительной», отметив, что его допрашивали на протяжении четырёх дней. Предприниматель поблагодарил всех за поддержку и пообещал сделать больше для борьбы с преступностью в мессенджере.