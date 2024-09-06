«Самое трагикомичное»: Захарова указала на отвратительную деталь в реакции Парижа на арест Дурова

Власти Франции так и не смогли нормально объяснить то, что произошло с основателем Telegram Павлов Дуровым, ставшем фигурантом уголовного дела. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, это — «самое отвратительное и трагикомичное» в данной ситуации.

«[Власти Франции] объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу... Почему? Потому, что они утратили навык всех реально действующих демократических механизмов: у них нет обратной связи со своим населением, они привыкли, использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения», — сказала она.