Дуров разнёс СМИ, назвавших Telegram «анархическим раем»
Дуров назвал ошибочными утверждения, что Telegram является анархическим раем
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Администрация Telegram регулярно удаляет миллионы опасных публикаций и телеграм-каналов. Как заявил основатель мессенджера Павел Дуров, заявления СМИ о том, что платформа является «анархическим раем», ошибочны.
«Утверждения в некоторых СМИ, будто Telegram — это некий анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы ежедневно удаляем миллионы вредных постов и каналов. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности. <…> У нас есть прямые горячие линии с НКО для более быстрой обработки срочных запросов на модерацию», — написал Дуров в телеграм-канале.
Напомним, что основатель Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после задержания во Франции, которое он назвал «удивительным». По словам бизнесмена, после прибытия в Париж его допрашивали в полиции на протяжении четырёх дней. Также он поблагодарил всех за поддержку и пообещал улучшить процесс борьбы с преступностью в Telegram, что назвал своей личной целью.