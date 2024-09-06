Дуров разнёс СМИ, назвавших Telegram «анархическим раем»

Администрация Telegram регулярно удаляет миллионы опасных публикаций и телеграм-каналов. Как заявил основатель мессенджера Павел Дуров, заявления СМИ о том, что платформа является «анархическим раем», ошибочны.

«Утверждения в некоторых СМИ, будто Telegram — это некий анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы ежедневно удаляем миллионы вредных постов и каналов. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности. <…> У нас есть прямые горячие линии с НКО для более быстрой обработки срочных запросов на модерацию», — написал Дуров в телеграм-канале.