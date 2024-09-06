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6 сентября, 00:46

Дуров разнёс СМИ, назвавших Telegram «анархическим раем»

Дуров назвал ошибочными утверждения, что Telegram является анархическим раем

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Администрация Telegram регулярно удаляет миллионы опасных публикаций и телеграм-каналов. Как заявил основатель мессенджера Павел Дуров, заявления СМИ о том, что платформа является «анархическим раем», ошибочны.

«Утверждения в некоторых СМИ, будто Telegram — это некий анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы ежедневно удаляем миллионы вредных постов и каналов. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности. <…> У нас есть прямые горячие линии с НКО для более быстрой обработки срочных запросов на модерацию», — написал Дуров в телеграм-канале.

Путин назвал избирательными действия властей Франции из-за ареста Дурова
Путин назвал избирательными действия властей Франции из-за ареста Дурова

Напомним, что основатель Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после задержания во Франции, которое он назвал «удивительным». По словам бизнесмена, после прибытия в Париж его допрашивали в полиции на протяжении четырёх дней. Также он поблагодарил всех за поддержку и пообещал улучшить процесс борьбы с преступностью в Telegram, что назвал своей личной целью.

Оксана Попова
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