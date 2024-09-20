Сумма компенсации в иске North Stream к страховщикам возросла до 574 млн евро

Оператор трубопроводной сети «Северный поток», компания North Stream AG завершила предварительный подсчёт ущерба от диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», случившейся в конце сентября 2022 года. По оценкам оператора, сумма восстановительных работ составит минимум 1,2 миллиарда евро. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные обновлённого иска North Stream к страховым компаниям Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance.

Из материала следует, что оператор закладывает 510 миллионов евро из вышеуказанной суммы на устранение повреждений от взрывов на обеих газопроводных нитках. 240 миллионов обойдётся устранение от вмятины на втором газопроводе, которая «возникла не ранее 9 марта 2021 года и не позднее 30 октября 2022-го». Ещё от 400 до 450 миллионов будет стоить компенсация утраченного газа. Таким образом, сумма иска по части компенсации ущерба возросла с 400 до 573 миллионов евро (380 за ущерб от взрывов на обоих трубопроводах, 190 за отдельную вмятину и 3,76 миллиона за процедуру первичного освидетельствования).

Nord Stream утверждает, что 1,2 миллиарда евро — это именно минимальная стоимость ремонта. Для восстановления работоспособности газовой инфраструктуры потребуется откачать из труб воду и стабилизировать их.