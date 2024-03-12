Оператор "Северных потоков" подал в суд на страховые компании

Компания – оператор газопроводов "Северный поток" Nord Stream подала в суд в Лондоне на страховщиков за отказ возмещать ущерб после взрывов. Иск на сумму 400 миллионов евро был подан на Lloyd's of London и Arch Insurance. Информацию об этом опубликовала газета Financial Times, ссылаясь на судебные документы.

"Nord Stream подала иск против страховых компаний, в том числе Lloyd's of London, на 400 миллионов евро за отказ покрывать ущерб от взрывов, которые повредили газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией", — говорится в сообщении издания.