Оператор "Северных потоков" подал в суд на страховые компании
FT: Nord Stream подала в суд на страховщиков за невозмещение ущерба от взрывов
Компания – оператор газопроводов "Северный поток" Nord Stream подала в суд в Лондоне на страховщиков за отказ возмещать ущерб после взрывов. Иск на сумму 400 миллионов евро был подан на Lloyd's of London и Arch Insurance. Информацию об этом опубликовала газета Financial Times, ссылаясь на судебные документы.
"Nord Stream подала иск против страховых компаний, в том числе Lloyd's of London, на 400 миллионов евро за отказ покрывать ущерб от взрывов, которые повредили газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией", — говорится в сообщении издания.
В документах суда отмечается, что оценки стоимости работ по устранению последствий взрывов, включая удаление воды и стабилизацию газопроводов, ремонтные работы и компенсацию ущерба, колеблются в диапазоне от 1,2 до 1,35 миллиарда евро.
Напомним, 26 сентября 2022 года на "Северных потоках" произошли взрывы в экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море. Совместное расследование вели Берлин, Копенгаген и Стокгольм, однако результатов это не дало. Россию от материалов отстранили. 7 февраля 2024 года стало известно, что Швеция закрыла дело. Как рассказали в прокуратуре, установить виновных не смогли. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что СП взорвали спецслужбы США.
ТАСС / AP