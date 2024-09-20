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20 сентября, 14:15

В США хотят привлечь Кеннеди-младшего к суду за отрезанную 30 лет назад голову кита

AP: В США началось следствие по делу Кеннеди-младшего об отрезанной голове кита

В Штатах подтвердили начало следствия по делу американского политика Роберта Кеннеди-младшего, ранее участвовавшего в президентской гонке. Его обвиняют в том, будто 30 лет назад он отрезал голову у мёртвого кита и забрал её домой в качестве трофея, пишет Assosiated Press со ссылкой на американских правоохранителей.

Обвинение основано на словах дочери обвиняемого Кэтлин Александры Кеннеди, которая в 2012 году заявила, что в 1994 году ездила вместе с отцом в массачусетский порт Хайаннис в Атлантическом океане, где кит выбросился на берег. К моменту их приезда животное было уже мертво. По её словам, Роберт Кеннеди-младший с помощью бензопилы отрезал киту голову, закрепил её на крыше семейного минивэна и в таком положении пять часов вёз добычу домой по дороге в город Маунт Киско в штате Нью-Йорк.

«Каждый раз, когда мы набирали скорость на шоссе, в окна автомобиля попадал сок китовой [туши], и это была самая отвратительная вещь на планете. У нас у всех на головах были полиэтиленовые пакеты с прорезями для рта, и люди на шоссе показывали нам средний палец, но для нас это было обычным занятием», — такой историей Кэтлин Кеннеди поделилась с журналом Town and Country 12 лет назад.

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Отметим любопытное совпадение: недавно Роберт Кеннеди-младший и Дональд Трамп-младший дали интервью американскому журналу The Hill, где высказались о необходимости начать переговоры с Россией для разрешения конфликта на Украине. Также они считают, что расширение НАТО на Восток уже зашло слишком далеко, а продолжение этого процесса точно не приведёт ни к чему хорошему. Впрочем, нельзя с уверенностью сказать, есть ли связь между этим интервью и расследованием по делу Кеннеди-младшего.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Юрий Лысенко
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