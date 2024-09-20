В Петербурге силовики пресекли продажу информации о передвижении поездов

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД и ФСБ пресекли нелегальный доступ к компьютерной информации о передвижении железнодорожных составов, задержаны 12 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Силовики пресекли продажу данных о передвижении ж/д составов в РФ. Видео © Telegram / Ирина Волк

По данным следствия, злоумышленники подались в криминал в 2020 году. Организовал группировку экс-сотрудник крупной железнодорожной компании. Действовал он в сговоре с бывшими коллегами. Уточняется, что преступники подключились к терминалу, на который поступала информация о расписании движения составов. Заинтересованным лицам предлагали купить эти данные. Чтобы легализовать противоправную деятельность, участники создали коммерческую организацию.

«По оперативным данным, компания имела несколько десятков постоянных заказчиков, каждый из которых ежемесячно платил за доступ к информации от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Общий доход организации за время её существования составил порядка 100 млн рублей», — уточнила Волк, отметив, что среди покупателей были люди из-за рубежа.

Возбуждено уголовное дело по ст. 272 УК РФ. Восьми фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, четверо задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.