Австралия и США обсуждают передачу Киеву списанных Abrams
SMH: Киев может получить списанные танки Abrams от Австралии
Украине могут передать списанные австралийской армией танки Abrams. Сейчас Канберра и Вашингтон ведут переговоры на этот счёт, пишет издание Syndey Morning Herald.
«Украинские солдаты в скором времени могут использовать списанные австралийские боевые танки, <...> правительство Альбанезе прорабатывает с администрацией Байдена план по их отправке на поле боя», — сообщается в материале.
Предметом обсуждения стали 59 боевых машин М1А1 Abrams, списанные в июле этого года ВС Австралии. Страна купила их в 2004 году за 550 миллионов австралийских (в американских это 340 млн) долларов у Штатов. Австралийцы заменят их более современной версией M1A2 SEPv3 Abrams.
Ссылаясь на источники в правительстве Австралии, издание сообщает, что глава Минобороны страны Ричард Марлз уже говорил с представителями украинского правительства о «ряде возможностей» по передаче списанных танков. При этом Канберра явно не горит желанием активно вооружать армию Незалежной, несмотря на неоднократные просьбы Киева. Например, украинская сторона рассчитывала получить некоторые модели выведенной из эксплуатации техники, например патрульных автомобилей, БТР и вездеходов. Однако старый австралийский транспорт в итоге попал не на украинские стоянки, а был выставлен на продажу на различных торговых площадках.
Характерная для украинско-австралийских отношений ситуация произошла в январе нынешнего года. Тогда Австралия не стала передавать Киеву партию списанных вертолётов MRH-90 Taipan, хотя украинская сторона отправила официальный запрос, чтобы получить эту технику себе. В итоге вертолёты были утилизированы.
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