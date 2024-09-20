Австралия и США обсуждают передачу Киеву списанных Abrams

Украине могут передать списанные австралийской армией танки Abrams. Сейчас Канберра и Вашингтон ведут переговоры на этот счёт, пишет издание Syndey Morning Herald.

«Украинские солдаты в скором времени могут использовать списанные австралийские боевые танки, <...> правительство Альбанезе прорабатывает с администрацией Байдена план по их отправке на поле боя», — сообщается в материале.

Предметом обсуждения стали 59 боевых машин М1А1 Abrams, списанные в июле этого года ВС Австралии. Страна купила их в 2004 году за 550 миллионов австралийских (в американских это 340 млн) долларов у Штатов. Австралийцы заменят их более современной версией M1A2 SEPv3 Abrams.