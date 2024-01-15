Австралия вместо передачи Киеву вертолётов MRH-90 отправит их на свалку

Австралийские вертолёты MRH-90 Taipan после списания будут отправлены на утилизацию, несмотря на просьбы Киева об их передаче, передаёт телеканал ABC.

"Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией", — сообщается в статье.



В материале указано, что вооружённые силы Австралии перестали использовать Taipan в сентябре прошлого года, на 14 месяцев раньше, чем планировали. Причиной стала гибель четверых австралийских военных из-за крушения одного из таких вертолётов во время учений.

Процесс разборки Taipan уже начался. По словам представителя министерства обороны страны, утилизация будет проведена экологически чистым и экономически эффективным способом.