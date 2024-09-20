Камера в российской школе сняла лютую битву отца и отчима за звание лучшего бати для дочки
В Анапе родной отец и отчим подрались из-за дочери прямо в школе
В Анапе отец пришёл в школу, чтобы забрать свою дочь, с матерью которой они в разводе. В той же самой локации вдруг появился отчим девочки, одним своим видом вмиг пробудивший необузданную ярость в глазах родного бати. Спустя мгновение папы схлестнулись, продемонстрировав всем детям в коридоре настоящую битву титанов.
Непродолжительная битва в школьном коридоре. Видео © VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В ходе схватки 49-летний отец применил запрещённое заклинание, после которого в его руке появился перцовый баллончик. Распылив перец в лицо оппонента и добавив пару ласковых сверху, он поспешил скрыться. Ученица в итоге осталась с отчимом, а школу эвакуировали.
«Участковые уполномоченные полиции нашли и задержали разыскиваемого мужчину в пригороде курорта. Он доставлен в Отдел МВД России по г. Анапе», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ранее в Свердловской области сын миллионера учинил массовую драку возле местного бара. В результате досталось полицейскому. При этом мажора уже судили за подобное и даже приговаривали к 4,5 годам лишения свободы, однако тот по-королевски вышел из ситуации — по УДО.
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