Камера в российской школе сняла лютую битву отца и отчима за звание лучшего бати для дочки

В Анапе отец пришёл в школу, чтобы забрать свою дочь, с матерью которой они в разводе. В той же самой локации вдруг появился отчим девочки, одним своим видом вмиг пробудивший необузданную ярость в глазах родного бати. Спустя мгновение папы схлестнулись, продемонстрировав всем детям в коридоре настоящую битву титанов.

Непродолжительная битва в школьном коридоре. Видео © VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В ходе схватки 49-летний отец применил запрещённое заклинание, после которого в его руке появился перцовый баллончик. Распылив перец в лицо оппонента и добавив пару ласковых сверху, он поспешил скрыться. Ученица в итоге осталась с отчимом, а школу эвакуировали.

«Участковые уполномоченные полиции нашли и задержали разыскиваемого мужчину в пригороде курорта. Он доставлен в Отдел МВД России по г. Анапе», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.