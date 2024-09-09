Судимый мажор из Асбеста устроил побоище у бара, пострадал полицейский
Сын миллионера из Свердловской области устроил массовую драку возле бара
Сын миллионера из Асбеста устроил массовую драку у местного бара, в результате которой пострадал полицейский. До этого мажора уже судили за драки, сообщает Mash.
Драка у бара в Асбесте. Видео © Telegram / Mash
Отец 30-летнего Александра Никулина заведует сетью столовых в городе. А вот сам он уже был судим за драки. В 2021 году мужчина избил 19-летнего отдыхающего в баре, за что получил 4,5 года лишения свободы, но вышел по УДО.
Сегодня ночью мажор тусовался с друзьями в местном баре «Матео». Молодые люди поссорились с другими посетителями и пошли разбираться на улицу с помощью кулаков. Очевидцы позвонили в полицию. Прибывшим на место правоохранителям тоже досталось — одного из сотрудников избили, у него черепно-мозговая травма и перелом руки. У троих участников потасовки такие же травмы, четвёртый — в реанимации.
С места преступления зачинщик драки удрал. Сейчас его ищет полиция.
Ранее Life.ru сообщал, что массовая драка произошла около Дома культуры вечером 7 сентября в Краснодарском крае. Местная администрация сообщила, что конфликт разгорелся на бытовой почве «из-за девушки». В больницы по итогам побоища никто не угодил, однако по факту случившегося завели уголовное дело по статье хулиганство. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по этому делу.
Telegram / Mash