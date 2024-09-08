Бастрыкин лично изучит детали массового побоища со стрельбой на Кубани
Бастрыкин потребовал доклад о следствии по массовой драке в Афипском
В посëлке Афипский Краснодарского края случилась массовая драка. Видео © Telegram / SHOT
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки положить к нему на стол доклад о расследовании уголовного дела о массовой драке в краснодарском посёлке Афипский. Об этом сообщила в своём телеграм-канале пресс-служба ведомства.
«В медиапространстве получила широкое распространение информация о произошедшей массовой драке возле Дома культуры в посёлке Афипском Северского района. По предварительным данным, конфликт произошёл между местными жителями и лицами неславянской внешности», — сказано в тексте.
Массовая драка весьма иронично случилась около Дома культуры вечером 7 сентября в Краснодарском крае. Местная администрация сообщила, что конфликт разгорелся на бытовой почве «из-за девушки». В больницы по итогам побоища никто не угодил, однако По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.