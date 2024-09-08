Бастрыкин лично изучит детали массового побоища со стрельбой на Кубани

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки положить к нему на стол доклад о расследовании уголовного дела о массовой драке в краснодарском посёлке Афипский. Об этом сообщила в своём телеграм-канале пресс-служба ведомства.