Очевидица насчитала в «смертельной битве» со стрельбой на Кубани 100-150 участников

В массовой драке в посёлке Афипский Краснодарского края участвовали не менее 100-150 человек, среди которых были местные жители и приезжие. Об этом «Газете.ru» рассказала очевидица Юлия, которая наблюдала за побоищем со стрельбой с балкона.

По её словам, сначала она услышала крики, а затем прозвучало два выстрела. Полицейские прибыли на место происшествия лишь через полчаса, при том, что отделение находится за углом. Драка «толпа на толпу» произошла прямо на глазах правоохранителей, однако они не предприняли никаких оперативных действий, чтобы остановить побоище.