Очевидица насчитала в «смертельной битве» со стрельбой на Кубани 100-150 участников
Жительница Афипского заявила, что в массовой драке участвовали 100-150 человек
Массовая драка в посëлке Афипский Краснодарского края. Видео © Telegram / SHOT
В массовой драке в посёлке Афипский Краснодарского края участвовали не менее 100-150 человек, среди которых были местные жители и приезжие. Об этом «Газете.ru» рассказала очевидица Юлия, которая наблюдала за побоищем со стрельбой с балкона.
По её словам, сначала она услышала крики, а затем прозвучало два выстрела. Полицейские прибыли на место происшествия лишь через полчаса, при том, что отделение находится за углом. Драка «толпа на толпу» произошла прямо на глазах правоохранителей, однако они не предприняли никаких оперативных действий, чтобы остановить побоище.
«Спустя примерно два часа толпа с божьей помощью разошлась, и тогда приехал ОМОН. Очень вовремя! На самом деле очень страшная ситуация и обиднее всего на бездействие властей и правоохранителей. Скорую помощь не видела, официальных данных о пострадавших в драке нет. Видела ребят с мелкими повреждениями и ранами», — пояснила Юлия.
Массовая драка около Дома культуры на Кубани произошла вечером 7 сентября. Как сообщила местная администрация со ссылкой на стражей порядка, конфликт вспыхнул на бытовой почве «из-за девушки». В медучреждение никто из участников драки не обращался. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье хулиганство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.