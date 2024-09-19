Стало известно об арсенале оружия у 21 задержанного за «стрелку» под Ярославлем В Тутаеве задержали 21 участника драки со стрельбой и изъяли семь травматов 19 сентября, 09:11 Полиция РФ. Обложка © Life.ru

В Тутаеве Ярославской области после криминальных разборок со стрельбой полиция задержала 21 человека и изъяла у них семь травматов. Об этом сообщает МВД по региону.

«18.09.2024 в полицию поступила информация о том, что на ул. Соборной г. Тутаева собралась группа граждан, которые возможно могут быть вооружены. <...> Задержан 21 человек, изъято 7 единиц травматического оружия», — уточнили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что правоохранителям удалось не допустить преступных действий. На задержанных составлены административные протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ по факту неповиновения сотрудникам полиции.

Авторы Татьяна Миссуми