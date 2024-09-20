Подросток чуть не умер в конвульсиях от водки с чесноком, пока друзья хохотали над его «‎пранком» SHOT: В Москве подросток закусил водку чесноком и попал в реанимацию 20 сентября, 15:46 Подросток отравился чесноком и водкой. Обложка © Freepik / jcomp

В Москве 16-летний подросток был доставлен в больницу после отравления водкой и чесноком, пишет SHOT. Школьник пошёл прогуляться по парку в компании друзей, которые взяли с собой алкоголь. Закусить спиртное мальчик решил чесноком, который лежал у него в кармане.

Очень быстро парню стало плохо: он упал, стал корчиться и кашлять. Друзья какое-то время не вызывали скорую, потому что думали, что это просто пранк. Только когда подросток потерял сознание, напуганные ребята вызвали на место медиков. Пострадавшего срочно госпитализировали в токсикологическую реанимацию больницы им. Сперанского. Врачам удалось спасти жизнь юному пациенту, сейчас он восстанавливается.

Ранее Life.ru писал, что вместо нормальной работы пищеварения россиянка получила интоксикацию после приёма капсул с экстрактом корня лопуха с маркетплейса. БАДы с нормальным сроком годности через месяц почернели по неизвестным причинам.

Авторы Татьяна Миссуми