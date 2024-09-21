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21 сентября, 09:22

Новость о закрытии Comedy Club оказалась шуткой

Закрытие Comedy Club оказалось началом юбилейного сезона

Comedy Club закрывается, чтобы вернуться с новым 20-м сезоном. Об этом в эфире телеканала ТНТ объявили резиденты шоу Гарик Харламов и Павел Воля.

Во время выпуска, который, как сообщалось, должен был стать последним на ТНТ, Гарик Харламов повторил слова о закрытии шоу, а Павел Воля добавил: «Прощай, старый Comedy Club! И здравствуй, новый, 20-й сезон».

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительное важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается. Прощай, старый Comedy Club... и здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club», — объявили юмористы.

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Напомним, что на днях появились сообщения о закрытии юмористической программы. Последний выпуск был запланирован на 20 сентября, по этому поводу анонсировали выступление креативного продюсера шоу Гарика Харламова.

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ТАСС / Юрий Самолыго

Юрий Лысенко
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