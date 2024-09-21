Новость о закрытии Comedy Club оказалась шуткой
Закрытие Comedy Club оказалось началом юбилейного сезона
Comedy Club закрывается, чтобы вернуться с новым 20-м сезоном. Об этом в эфире телеканала ТНТ объявили резиденты шоу Гарик Харламов и Павел Воля.
Во время выпуска, который, как сообщалось, должен был стать последним на ТНТ, Гарик Харламов повторил слова о закрытии шоу, а Павел Воля добавил: «Прощай, старый Comedy Club! И здравствуй, новый, 20-й сезон».
«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительное важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается. Прощай, старый Comedy Club... и здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club», — объявили юмористы.
Напомним, что на днях появились сообщения о закрытии юмористической программы. Последний выпуск был запланирован на 20 сентября, по этому поводу анонсировали выступление креативного продюсера шоу Гарика Харламова.
ТАСС / Юрий Самолыго