Новость о закрытии Comedy Club оказалась шуткой

Comedy Club закрывается, чтобы вернуться с новым 20-м сезоном. Об этом в эфире телеканала ТНТ объявили резиденты шоу Гарик Харламов и Павел Воля.

Во время выпуска, который, как сообщалось, должен был стать последним на ТНТ, Гарик Харламов повторил слова о закрытии шоу, а Павел Воля добавил: «Прощай, старый Comedy Club! И здравствуй, новый, 20-й сезон».

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительное важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается. Прощай, старый Comedy Club... и здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club», — объявили юмористы.