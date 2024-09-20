Атака ВСУ оставила без газа два района Курской области Губернатор Смирнов: ВСУ обстреляли газораспределительную станцию под Курском 20 сентября, 14:10 В курском селе пострадала от обстрела ВСУ газораспределительная станция. Обложка © freepik / fanjianhua

Украинские военнослужащие нанесли удар по селу Большое Солдатское в Курской области, повреждения получила местная газораспределительная станция. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

«В результате обстрела со стороны Украины была повреждена газораспределительная станция в селе Большое Солдатское. Из-за этого нарушено газоснабжение в Большесолдатском и Беловском районах, которые подключены к ней», — говорится в тексте.

Часть потребителей газа уже подключена к резервной станции, ремонтные работы возобновятся, когда обстановка стабилизируется, добавил глава региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 18 сентября жительница села Безлюдовка погибла в результате обстрела со стороны ВСУ. Женщина скончалась до приезда медиков.

Авторы Татьяна Миссуми