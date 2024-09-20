Офису Зеленского решили поднять зарплаты

Украина планирует тратить на зарплаты руководству страны в 2025 году ещё больше денег. Об увеличении выплат киевским чиновникам сообщила депутат Нина Южанина.

«Уверена, что они не ощутят увеличение военного сбора с 1,5% до 5%», — заявила депутат Рады.

Средняя зарплата в РФ вырастет до 120 тысяч уже через три года, считает Минэк

Средняя зарплата в РФ вырастет до 120 тысяч уже через три года, считает Минэк

А ранее Life.ru писал, что в проекте госбюджета Украины на следующий года заморозили почти все социальные стандарты, но заложили 1,5 млрд гривны (более 3 миллиардов рублей) на телемарафон. Минимальную зарплату оставили на уровне 8000 гривен (17 526,52 рубля), а прожиточный минимум — на уровне 2920 гривен (6397,18 руб.)