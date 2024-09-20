Офису Зеленского решили поднять зарплаты
Депутат Рады Южанина: Фонд оплаты труда офиса Зеленского увеличится на 11,2%
Украина планирует тратить на зарплаты руководству страны в 2025 году ещё больше денег. Об увеличении выплат киевским чиновникам сообщила депутат Нина Южанина.
Фонд зарплат планируют повысить большинству государственных организаций.
- Аппарату Верховной Рады — на 26,2%
- Офису президента – на 11,2%
- Кабмину – на 19,7%
- НАБУ – на 28,2%
- Прокуратуре – на 25,8%
- Специализированной антикоррупционной прокуратуре – на 71,2%
- Бюро экономической безопасности – на 75%
- Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – на 49,6%
- Счетной палате – на 38,2%
- НАПК – на 7,4%
- Судам – на 9,3%
- Налоговой – на 39,3%
- Таможне – на 15,4%
- Госфинмониторингу – на 7,7%
- СНБО – на 6,3%
- Министерству финансов – на 4,3%
«Уверена, что они не ощутят увеличение военного сбора с 1,5% до 5%», — заявила депутат Рады.
А ранее Life.ru писал, что в проекте госбюджета Украины на следующий года заморозили почти все социальные стандарты, но заложили 1,5 млрд гривны (более 3 миллиардов рублей) на телемарафон. Минимальную зарплату оставили на уровне 8000 гривен (17 526,52 рубля), а прожиточный минимум — на уровне 2920 гривен (6397,18 руб.)
Shutterstock / FOTODOM / Yuliia Driahina