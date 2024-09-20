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20 сентября, 16:04

Офису Зеленского решили поднять зарплаты

Депутат Рады Южанина: Фонд оплаты труда офиса Зеленского увеличится на 11,2%

Украина планирует тратить на зарплаты руководству страны в 2025 году ещё больше денег. Об увеличении выплат киевским чиновникам сообщила депутат Нина Южанина.

Фонд зарплат планируют повысить большинству государственных организаций.

  • Аппарату Верховной Рады — на 26,2%
  • Офису президента – на 11,2%
  • Кабмину – на 19,7%
  • НАБУ – на 28,2%
  • Прокуратуре – ​​на 25,8%
  • Специализированной антикоррупционной прокуратуре – ​​на 71,2%
  • Бюро экономической безопасности – на 75%
  • Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – на 49,6%
  • Счетной палате – на 38,2%
  • НАПК – на 7,4%
  • Судам – на 9,3%
  • Налоговой – на 39,3%
  • Таможне – на 15,4%
  • Госфинмониторингу – на 7,7%
  • СНБО – на 6,3%
  • Министерству финансов – на 4,3%

«Уверена, что они не ощутят увеличение военного сбора с 1,5% до 5%», — заявила депутат Рады.

Средняя зарплата в РФ вырастет до 120 тысяч уже через три года, считает Минэк
Средняя зарплата в РФ вырастет до 120 тысяч уже через три года, считает Минэк

А ранее Life.ru писал, что в проекте госбюджета Украины на следующий года заморозили почти все социальные стандарты, но заложили 1,5 млрд гривны (более 3 миллиардов рублей) на телемарафон. Минимальную зарплату оставили на уровне 8000 гривен (17 526,52 рубля), а прожиточный минимум — на уровне 2920 гривен (6397,18 руб.)

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yuliia Driahina

Наталья Афонина
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