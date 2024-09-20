В МЧС предупредили москвичей о надвигающихся заморозках

С 22 по 24 сентября ночью и утром в Москве ожидаются заморозки. Столбики термометров могут опуститься до -4 градусов, сообщили в МЧС России.

В связи с резкой сменой температуры спасатели порекомендовали водителям внимательнее управлять транспортным средством, снижая скорость и увеличивая дистанцию от впереди идущих авто. Также в МЧС посоветовали избегать обгонов, перестроений и опережений.