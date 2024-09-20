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20 сентября, 15:05

В МЧС предупредили москвичей о надвигающихся заморозках

МЧС: С 22 по 24 сентября ночью и утром в Москве ожидаются заморозки

С 22 по 24 сентября ночью и утром в Москве ожидаются заморозки. Столбики термометров могут опуститься до -4 градусов, сообщили в МЧС России.

В связи с резкой сменой температуры спасатели порекомендовали водителям внимательнее управлять транспортным средством, снижая скорость и увеличивая дистанцию от впереди идущих авто. Также в МЧС посоветовали избегать обгонов, перестроений и опережений.

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Ранее жителям Москвы рассказали, что в октябре на смену теплу и солнцу придёт дождь. По словам метеорологов, утренняя температура воздуха в какие-то дни будет колебаться на отметке плюс 2–7 градусов. Уточняется, что вместе с дождём в октябре могут прийти и первые снежинки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Александра Мышляева
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