Робот-полицейский выкурил вооружённого преступника из номера отеля в США 20 сентября, 14:35 Робот помог поймать преступника в США. Обложка © Х / Journalistcnyt

В американском штате Техас полицейский робот выкурил преступника с помощью слезоточивого газа из номера отеля Lubbock Days Inn, где тот забаррикадировался, не желая быть пойманным. Видео разошлось в Сети.

Робот помог поймать преступника в США. Видео © Х / Journalistcnyt

Как пишут американские СМИ, 39-летний Феликс Делароса скрывался в гостинице и отстреливался от прибывших полицейских. Стражи порядка никак не могли подобраться к его укрытию, поэтому к делу подключили робота. Он медленно подъехал к номеру отеля и попытался пленить подозреваемого. Однако мужчина отбился от него простынёй и снова скрылся за дверью.

Тогда робот начал распылять внутрь слезоточивый газ через окно. Преступник тут же выбежал и сдался. Известно, что Деларосу приговорили в 2017 году к 20 годам тюрьмы за производство запрещённого вещества, а в 2022 году его отпустили досрочно, но он сорвал с себя электронный браслет и попытался сбежать.

Ранее сообщалось, что в США вор забрался в дом, пообедал, помыл посуду и скрылся. Интересный инцидент произошёл в закрытом посёлке Клирвуд в штате Вашингтон. Хозяин коттеджа рассказал, что в конце августа вернулся домой из поездки и обнаружил на столе послание, написанное на салфетке. Там грабитель признавался, что пробрался в дом, потому что был голоден.

Авторы Татьяна Миссуми