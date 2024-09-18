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18 сентября, 00:55

Жил на базах и в казармах ВСУ: Подозреваемый в покушении на Трампа бродяжничал в Киеве

Time: В Киеве подозреваемый в покушении на Трампа находился в казармах ВСУ

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, Райан Уэсли Раут. Обложка X / World life

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, Райан Уэсли Раут. Обложка X / World life

В Киеве подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут находился в крайне сложных условиях, сообщает журнал Time. По информации источников, подозреваемый практически бомжевал в украинской столице: он останавливался на украинских военных базах и в казармах.

«Раут был по сути бездомным в Киеве и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей», — указано в материале.

Источники, на которые ссылается издание, уточняют, что он часто появлялся в центре Киева и привлекал внимание своим эксцентричным поведением. По данным телеканала CNN, Раут опубликовал самиздат под названием «Война на Украине, которую не выиграть», в котором подробно описал свои неудачные попытки присоединиться к ВСУ. Он отметил, что отсутствие военного опыта в 56 лет стало причиной постоянного отказа в его заявках.

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Как писал Life.ru, 15 сентября произошла вторая попытка покушения на Дональда Трампа после его официального выдвижения кандидатом на пост президента США. Преступник поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, его задержали. Им оказался 58-летний прокиевский фанатик Райан Раут. Против него уже выдвинули обвинение, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Тем временем в ВСУ подтвердили, что злоумышленник связывался с их представителями и предлагал услуги наёмников.

Кирилл Сосновских
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