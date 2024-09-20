Эксперты раскрыли главный плюс идентификации пользователей через «Госуслуги»

В связи с обновлением закона «Об информации» владельцы сайтов должны проходить идентификацию через «Госуслуги», Единую биометрическую систему (ЕБС) или другой доверенный способ. По данным регистратора доменов Ru-Сenter, уже 95% пользователей прошли идентификацию через «Госуслуги». Эксперты полагают, что это приведёт к резкому падению числа мошенничеств с фишингом.

Владельцы сайтов могут подтвердить свою личность через «Госуслуги» или используя банковскую карту и номер мобильного телефона. По данным «Рег.ру», 55% пользователей услуг хостинга используют банковскую карту для идентификации, 31% — сервис быстрых платежей, а 12% — номер мобильного телефона.

Наше государство уделяет особое внимание реализации мер по защите россиян в Сети. При этом граждане сами могут уберечь себя от мошенников, если откажутся от VPN-сервисов, которые небезопасны, и западных онлайн-площадок. На последних особенно активно орудуют злоумышленники. И модерация западных платформ на них не обращает внимания. Алексей Трифонов Эксперт РОЦИТ, эксперт по борьбе с экстремизмом и блогер

«Также она не реагирует на противоправный контент. Например, YouTube отказывается удалять подобный контент, хотя того требует Роскомнадзор. Поэтому стоит перейти на отечественные онлайн-платформы, которые серьёзно подходят к безопасности пользователей, в том числе к модерации контента. И на наших платформах россиянин всегда сможет защитить свои права», — добавил эксперт.

Член Комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркнул необходимость продолжения борьбы с интернет-мошенниками. По его словам, радостно, что уже 95% пользователей прошли идентификацию через «Госуслуги». Однако важно помнить, что множество злоумышленников действуют на западных онлайн-платформах — и в случае мошенничества россияне не защищены, так как эти площадки не подчиняются российскому законодательству и игнорируют его требования. В отличие от них, отечественные онлайн-платформы строго соблюдают законы нашей страны и могут защитить права пользователей в случае угрозы. Они более серьёзно подходят к обеспечению безопасности российских пользователей.