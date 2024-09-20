Эксперты раскрыли главный плюс идентификации пользователей через «Госуслуги»
Депутат Немкин: 95% пользователей прошли идентификацию через «Госуслуги»
В связи с обновлением закона «Об информации» владельцы сайтов должны проходить идентификацию через «Госуслуги», Единую биометрическую систему (ЕБС) или другой доверенный способ. По данным регистратора доменов Ru-Сenter, уже 95% пользователей прошли идентификацию через «Госуслуги». Эксперты полагают, что это приведёт к резкому падению числа мошенничеств с фишингом.
Владельцы сайтов могут подтвердить свою личность через «Госуслуги» или используя банковскую карту и номер мобильного телефона. По данным «Рег.ру», 55% пользователей услуг хостинга используют банковскую карту для идентификации, 31% — сервис быстрых платежей, а 12% — номер мобильного телефона.
Наше государство уделяет особое внимание реализации мер по защите россиян в Сети. При этом граждане сами могут уберечь себя от мошенников, если откажутся от VPN-сервисов, которые небезопасны, и западных онлайн-площадок. На последних особенно активно орудуют злоумышленники. И модерация западных платформ на них не обращает внимания.
«Также она не реагирует на противоправный контент. Например, YouTube отказывается удалять подобный контент, хотя того требует Роскомнадзор. Поэтому стоит перейти на отечественные онлайн-платформы, которые серьёзно подходят к безопасности пользователей, в том числе к модерации контента. И на наших платформах россиянин всегда сможет защитить свои права», — добавил эксперт.
Член Комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркнул необходимость продолжения борьбы с интернет-мошенниками. По его словам, радостно, что уже 95% пользователей прошли идентификацию через «Госуслуги». Однако важно помнить, что множество злоумышленников действуют на западных онлайн-платформах — и в случае мошенничества россияне не защищены, так как эти площадки не подчиняются российскому законодательству и игнорируют его требования. В отличие от них, отечественные онлайн-платформы строго соблюдают законы нашей страны и могут защитить права пользователей в случае угрозы. Они более серьёзно подходят к обеспечению безопасности российских пользователей.
Как уже рассказывал Life.ru, после страшного теракта в подмосковном зале «Крокус сити холл» и расцвета телефонного мошенничества Госдума решила ужесточить борьбу с серыми сим-картами. Подробнее о том, какие меры предлагают парламентарии, — в нашем материале.
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