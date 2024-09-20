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20 сентября, 16:15

Глава Минобороны Украины хочет уволить всех своих заместителей

РБК-Украина: Умеров попрощается со своими заместителями из-за неэффективности

На Украине планируют сократить число сотрудников в Министерстве обороны. Глава ведомства Рустем Умеров собирается попрощаться почти со всеми своими заместителями из-за неэффективности.

«Министр обороны Рустем Умеров планирует уволить почти всех своих заместителей из-за их неэффективности на занимаемых должностях», — говорится в сообщении агентства РБК-Украина.

По данным источников агентства, на своём месте останется только глава ГУР Кирилл Буданов*. Его Умеров убирать не планирует.

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Умеров встретился с главой МИД Польши и доложил ему о ситуации на фронте

Ранее Life.ru рассказывал о том, что глава Минобороны Украины попрощался с двумя заместителями начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*. Правда, разведчик о таких изменениях не знал. С ним по данному вопросу не советовались и ничего не согласовывали. С должностей убрали Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.

* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Наталья Афонина
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