Глава Минобороны Украины хочет уволить всех своих заместителей

На Украине планируют сократить число сотрудников в Министерстве обороны. Глава ведомства Рустем Умеров собирается попрощаться почти со всеми своими заместителями из-за неэффективности.

«Министр обороны Рустем Умеров планирует уволить почти всех своих заместителей из-за их неэффективности на занимаемых должностях», — говорится в сообщении агентства РБК-Украина.

По данным источников агентства, на своём месте останется только глава ГУР Кирилл Буданов*. Его Умеров убирать не планирует.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что глава Минобороны Украины попрощался с двумя заместителями начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*. Правда, разведчик о таких изменениях не знал. С ним по данному вопросу не советовались и ничего не согласовывали. С должностей убрали Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.