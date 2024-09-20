Владимир Зеленский пока ещё не понимает, что ведёт свою страну в бездну. Об этом сообщил экс-разведчик из США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

«Зеленский не понимает, что он умрёт, всё его правительство умрёт и город Киев погибнет. Это не укладывается у него в голове», — отметил Риттер.

Бывший военный отметил, что лидер киевского режима пошёл против Донбасса и нарушил все установленные Минские соглашения. Риттер добавил, что Западу давно пора искать нового главу Украины, отметив, что Зеленский — безумный дурак.