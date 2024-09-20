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20 сентября, 16:08

«Не понимает, что умрёт»: Зеленскому предрекли незавидный конец

Экс-разведчик Риттер: Зеленский ещё не понимает, что Киев и он сам погибнут

Владимир Зеленский пока ещё не понимает, что ведёт свою страну в бездну. Об этом сообщил экс-разведчик из США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

«Зеленский не понимает, что он умрёт, всё его правительство умрёт и город Киев погибнет. Это не укладывается у него в голове», — отметил Риттер.

Бывший военный отметил, что лидер киевского режима пошёл против Донбасса и нарушил все установленные Минские соглашения. Риттер добавил, что Западу давно пора искать нового главу Украины, отметив, что Зеленский — безумный дурак.

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Ранее стало известно, что в Киеве обсуждают вероятность государственного переворота, если Владимир Зеленский откажется провести выборы после возможного мирного соглашения с Россией. По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, украинцы могут поддержать мирное соглашение с Москвой, даже при условии потерь некоторых территорий.

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Shutterstock / FOTODOM / Review News

Александра Мышляева
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