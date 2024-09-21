Назван чудо-метод для пап и мам, который отвлечёт ребёнка от истерики

Родителям, чьи дети часто устраивают истерики в общественных местах, подсказали простой способ успокоить чадо. Не надо бегать вокруг ребёнка с бубном, пытаясь отвлечь его внимание, и тем более предлагать различные игрушки и сладости, достаточно сыграть в одну игру. Через две минуты малыш перестанет плакать и кричать и будет вновь улыбаться, рассказала тренер по голосу и речи Седа Каспарова в беседе с «Газетой.ru».

«Начните с дыхания. Я прошу ребёнка сделать пять глубоких вдохов. Важно то, что я и сама дышу вместе с ним — чтобы синхронизироваться. Затем попросите ребёнка назвать пять предметов, которые есть в комнате. Стол, стул, окно, любимые игрушки... Заодно потренируете насмотренность и словарный запас», — объяснила она.

Дальше попросите ребёнка назвать пять цветов. После задайте ему вопрос: «Чего ты хочешь?». Это подключит его воображение и позволит вам узнать много нового о его желаниях. По словам эксперта, такая семейная практика-игра хорошо помогает успокоиться. Фокус «ужаса и детской трагедии» быстро меняется на что-то приятное, параллельно развиваются реакция и речь, добавила Каспарова. Не будет лишним обнять малыша и показать, как вы его любите.