Путин поздравил президента Южной Осетии с Днём Республики
Путин: Россия будет оказывать всемерное содействие властям и народу Южной Осетии
Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Южной Осетии Алана Гаглоева с Днём Республики. Он отметил, что Москва продолжит активно поддерживать властей и население страны в их усилиях по развитию государства и улучшению социально-экономической ситуации.
«Уважаемый Алан Эдуардович! Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника — Дня Республики. Российско-югоосетинские отношения носят дружественный, союзнический характер. Наши страны плодотворно сотрудничают на различных направлениях, взаимодействуют в обеспечении безопасности и стабильности в Закавказье», — говорится в поздравлении российского лидера, опубликованном пресс-службой президента Южной Осетии.
Кроме того, глава РФ пожелал Гаглоеву, крепкого здоровья и успехов, а гражданам Южной Осетии — мира и благополучия.
Ранее Life.ru писал, что Путин направил телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины основания Корейской Народно-Демократической Республики. В послании коллеге российский президент подчеркнул, что отношения между Москвой и Пхеньяном будут и дальше развиваться в рамках стратегического партнёрства.
Life.ru