Миф или реальность: Биогеронтолог раскрыл, может ли появиться «таблетка от старости»

По одной из научных концепций, старость воспринимается как хроническое аутовоспалительное заболевание, симптомами которого являются сердечно-сосудистые болезни, нейродегенеративные процессы и рак. Если устранить причины этих недугов, то есть шанс подарить человечеству здоровую и долгую жизнь. Таким мнением поделился директор НИИ биологии и старения Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Алексей Москалёв в беседе с «Газетой.ru».

«Речь идёт не о продлении жизни, а о том, чтобы понять причины заболеваний, которые инвалидизируют людей, базовые механизмы старения, и тогда мы сможем предотвратить хронические недуги», — объяснил биогеронтолог.

Он подчеркнул, что сегодня на Земле наблюдается самое большое количество пожилых людей за всю историю человечества. По словам Москалёва, учёные активно работают над тем, чтобы увеличить продолжительность и качество их жизни. Пока эксперименты проводятся на плодовых мушках, и они дают весьма позитивные результаты.

«В нашей лаборатории они живут до 213 дней, тогда как в природе их жизнь заканчивается через 60 дней. Учёные уже достаточно знают для того, чтобы продлить жизнь модельному организму. Следующий шаг — провести подобные эксперименты на мышах», — отметил Москалёв.