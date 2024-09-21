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21 сентября, 04:11

Миф или реальность: Биогеронтолог раскрыл, может ли появиться «таблетка от старости»

Биогеронтолог Москалёв: Сегодня на Земле больше пожилых, чем за всю историю

По одной из научных концепций, старость воспринимается как хроническое аутовоспалительное заболевание, симптомами которого являются сердечно-сосудистые болезни, нейродегенеративные процессы и рак. Если устранить причины этих недугов, то есть шанс подарить человечеству здоровую и долгую жизнь. Таким мнением поделился директор НИИ биологии и старения Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Алексей Москалёв в беседе с «Газетой.ru».

«Речь идёт не о продлении жизни, а о том, чтобы понять причины заболеваний, которые инвалидизируют людей, базовые механизмы старения, и тогда мы сможем предотвратить хронические недуги», — объяснил биогеронтолог.

Он подчеркнул, что сегодня на Земле наблюдается самое большое количество пожилых людей за всю историю человечества. По словам Москалёва, учёные активно работают над тем, чтобы увеличить продолжительность и качество их жизни. Пока эксперименты проводятся на плодовых мушках, и они дают весьма позитивные результаты.

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«В нашей лаборатории они живут до 213 дней, тогда как в природе их жизнь заканчивается через 60 дней. Учёные уже достаточно знают для того, чтобы продлить жизнь модельному организму. Следующий шаг — провести подобные эксперименты на мышах», — отметил Москалёв.

Ранее Life.ru писал, что в США запустили испытания нового лекарства против старения. Средство нацелено на удлинение теломерных колпачков стволовых клеток. По сути, это позволит клеткам продолжать воспроизводиться, что даст возможность «омоложения» организма. В тестах участвовали две пожилые собаки: немецкая овчарка по имени Зевс, страдающая от рака, и ньюфаундленд Бенсон, который мучился от артрита. Их состояние значительно улучшилось после начала лечения.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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