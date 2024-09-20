Ставшая Интернет-звездой Олимпиады Ким Ë Джи сыграет киллера в сериале

Первая роль 32-летней спортсменки — наёмная убийца в южнокорейском мини-сериале под названием «Crush» (спин-офф короткометражного сериала «Asia»). Вместе с её партнёршей, индийской актрисой Анушкой Сен, они сыграют бандитский дуэт. Отметим, что роль полностью соответствует образу девушки и её навыкам, ведь она сможет выполнить все сцены со стрельбой без каскадёра.

Ким Е Джи покорила не только Олимпиаду, но и сердца миллионов поклонников. И не только талантом в стрельбе, а скорее своей харизмой. Подробнее о том, в чём секрет корейской атлетки, которая за секунду стала интернет-звездой, — в материале Life.ru.