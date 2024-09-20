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20 сентября, 19:37

Ставшая Интернет-звездой Олимпиады Ким Ë Джи сыграет киллера в сериале

Призёрша Олимпиады по стрельбе из Южной Кореи Ким Ë Джи впервые снимется в кино

Ким Ë Джи. Обложка © ТАСС / AP / Manish Swarup

Ким Ë Джи. Обложка © ТАСС / AP / Manish Swarup

Серебряная медалистка Летних Олимпийских игр в стрельбе из южной Кореи Ким Ë Джи впервые снимется в кино. Об сообщило издание The New York Times.

Первая роль 32-летней спортсменки — наёмная убийца в южнокорейском мини-сериале под названием «Crush» (спин-офф короткометражного сериала «Asia»). Вместе с её партнёршей, индийской актрисой Анушкой Сен, они сыграют бандитский дуэт. Отметим, что роль полностью соответствует образу девушки и её навыкам, ведь она сможет выполнить все сцены со стрельбой без каскадёра.

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Ким Е Джи покорила не только Олимпиаду, но и сердца миллионов поклонников. И не только талантом в стрельбе, а скорее своей харизмой. Подробнее о том, в чём секрет корейской атлетки, которая за секунду стала интернет-звездой, — в материале Life.ru.

Александра Мышляева
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