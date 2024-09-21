В Турции хирурги успешно разделили сиамских близнецов со сросшимися головами

В Турции успешно разделили сиамских близняшек, которые родились со сросшимися головами. Об этом сообщает Sky News.

Годовалые девочки из Пакистана Минал и Мирху родились с редкой врождённой аномалией — их головы срослись ещё в утробе матери. Кровеносные сосуды и мозговая ткань были тесно связаны между детьми, поэтому операция по разделению требовала особых усилий. Профессор Нур уль Овасе Джилани из больницы Грейт-Ормонд-стрит использовал передовые технологии смешанной реальности для проведения процедуры. Специально была создана 3D-модель близнецов высокой чёткости, чтобы помочь медикам в Анкаре понять, чего ждать в операционной. Заключительное вмешательство длилось 14 часов.

Сейчас сестры прекрасно восстанавливаются и через несколько недель они смогут поехать домой в Пакистан.

Сёстры Минал и Мирху после операции. Фото © Gemini Untwined

«Они отлично восстанавливаются, просто замечательно. Они должны быть в состоянии вернуться в Пакистан через несколько недель», — отметил профессор Джилани.