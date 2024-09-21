В Турции хирурги успешно разделили сиамских близнецов со сросшимися головами
В Турции успешно разделили сиамских близняшек, которые родились со сросшимися головами. Об этом сообщает Sky News.
Годовалые девочки из Пакистана Минал и Мирху родились с редкой врождённой аномалией — их головы срослись ещё в утробе матери. Кровеносные сосуды и мозговая ткань были тесно связаны между детьми, поэтому операция по разделению требовала особых усилий. Профессор Нур уль Овасе Джилани из больницы Грейт-Ормонд-стрит использовал передовые технологии смешанной реальности для проведения процедуры. Специально была создана 3D-модель близнецов высокой чёткости, чтобы помочь медикам в Анкаре понять, чего ждать в операционной. Заключительное вмешательство длилось 14 часов.
Сейчас сестры прекрасно восстанавливаются и через несколько недель они смогут поехать домой в Пакистан.
Сёстры Минал и Мирху после операции. Фото © Gemini Untwined
«Они отлично восстанавливаются, просто замечательно. Они должны быть в состоянии вернуться в Пакистан через несколько недель», — отметил профессор Джилани.
Ранее Life.ru сообщал, что жительница Великобритании дважды родила своего сына по рекомендации медиков из-за заболевания, которое начало развиваться у плода. Второй раз малыш родился на 38-й неделе и пробыл в неонатологии ещё несколько дней. Хотя врачи говорили, что ребёнка ждёт будущее в инвалидной коляске, мать мальчика верила, что год физиотерапии дал свои результаты и есть надежда, что её сын встанет на ноги.
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