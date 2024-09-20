«Оставляют вакуум»: Лавров обвинил США в гибели множества людей по всему миру

США оставляют после себя вакуум, уничтожая тысячи гражданских лиц в конфликтах по всему миру. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia.

«Насчёт вакуума, который США оставляет после себя. Если посмотрим историю за последние 50-70 лет, то Соединённые Штаты ставили перед собой громко, гордо многочисленные цели. Прежде всего по внедрению демократии в различных уголках планеты», — сказал глава ведомства.

Он также упомянул о гибели гражданских лиц в результате операций американских военных во Вьетнаме и Афганистане. Дипломат подчеркнул, что тогда войска Штатов не достигли никаких целей, а после смерти стольких мирных жителей просто «сели на вертолёты и улетели».