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20 сентября, 17:42

«Оставляют вакуум»: Лавров обвинил США в гибели множества людей по всему миру

Лавров: США оставляют после себя вакуум, уничтожая мирных граждан

США оставляют после себя вакуум, уничтожая тысячи гражданских лиц в конфликтах по всему миру. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia.

«Насчёт вакуума, который США оставляет после себя. Если посмотрим историю за последние 50-70 лет, то Соединённые Штаты ставили перед собой громко, гордо многочисленные цели. Прежде всего по внедрению демократии в различных уголках планеты», — сказал глава ведомства.

Он также упомянул о гибели гражданских лиц в результате операций американских военных во Вьетнаме и Афганистане. Дипломат подчеркнул, что тогда войска Штатов не достигли никаких целей, а после смерти стольких мирных жителей просто «сели на вертолёты и улетели».

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Ранее Лавров заявил, что Россия внимательно следит за наращиванием учений НАТО и готова защищать свои интересы в Арктике. Он отметил, что альянс на практике всё чаще стал обращать взоры на Арктический регион и заявлять о своих интересах там из-за географического расположения.

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Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Александра Мышляева
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