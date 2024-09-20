Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 18:06

Большой адронный коллайдер станет недоступен для российских физиков

Российским учёным закроют доступ к Большому адронному коллайдеру с 1 декабря

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), которая является оператором Большого адронного коллайдера (БАК), закроет российским учёным доступ к своим объектам с 1 декабря 2024 года. Об этом сообщил журнал Nature.

Сообщается, что физики, имеющие связь с Россией, не смогут попасть на территорию ЦЕРН и должны будут отказаться от французских и швейцарских ВНЖ. Тем, кто хочет работать в европейской организации, придётся отказаться от сотрудничества с российскими научными учреждениями. В то же время ЦЕРН продолжит работу над текущими проектами с примерно 270 сотрудниками Объединённого института ядерных исследований, которые участвуют в экспериментах на коллайдере NICA в Дубне.

В статье говорится, что прекращение работы с нашими учёными окажет негативное влияние на ЦЕРН. Убыток от отказа России от участия в финансировании модернизации Большого адронного коллайдера к 2029 году составит 47 миллионов долларов.

Учёные обнаружили новые сверхтяжёлые частицы антивещества
Учёные обнаружили новые сверхтяжёлые частицы антивещества

Ранее Life.ru сообщал, что Google запретил создавать новые учётные записи, используя российские телефонные номера. Россияне пожаловались, что при вводе наши цифр выскакивает сообщение: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / D-VISIONS

Александра Мышляева
  • Новости
  • Новости науки
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров