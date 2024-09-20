Большой адронный коллайдер станет недоступен для российских физиков
Российским учёным закроют доступ к Большому адронному коллайдеру с 1 декабря
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), которая является оператором Большого адронного коллайдера (БАК), закроет российским учёным доступ к своим объектам с 1 декабря 2024 года. Об этом сообщил журнал Nature.
Сообщается, что физики, имеющие связь с Россией, не смогут попасть на территорию ЦЕРН и должны будут отказаться от французских и швейцарских ВНЖ. Тем, кто хочет работать в европейской организации, придётся отказаться от сотрудничества с российскими научными учреждениями. В то же время ЦЕРН продолжит работу над текущими проектами с примерно 270 сотрудниками Объединённого института ядерных исследований, которые участвуют в экспериментах на коллайдере NICA в Дубне.
В статье говорится, что прекращение работы с нашими учёными окажет негативное влияние на ЦЕРН. Убыток от отказа России от участия в финансировании модернизации Большого адронного коллайдера к 2029 году составит 47 миллионов долларов.
Ранее Life.ru сообщал, что Google запретил создавать новые учётные записи, используя российские телефонные номера. Россияне пожаловались, что при вводе наши цифр выскакивает сообщение: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».
Shutterstock / FOTODOM / D-VISIONS