Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), которая является оператором Большого адронного коллайдера (БАК), закроет российским учёным доступ к своим объектам с 1 декабря 2024 года. Об этом сообщил журнал Nature.

Сообщается, что физики, имеющие связь с Россией, не смогут попасть на территорию ЦЕРН и должны будут отказаться от французских и швейцарских ВНЖ. Тем, кто хочет работать в европейской организации, придётся отказаться от сотрудничества с российскими научными учреждениями. В то же время ЦЕРН продолжит работу над текущими проектами с примерно 270 сотрудниками Объединённого института ядерных исследований, которые участвуют в экспериментах на коллайдере NICA в Дубне.

В статье говорится, что прекращение работы с нашими учёными окажет негативное влияние на ЦЕРН. Убыток от отказа России от участия в финансировании модернизации Большого адронного коллайдера к 2029 году составит 47 миллионов долларов.