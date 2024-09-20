Российское посольство направило ноту МИД Эстонии из-за эксгумации красноармейцев
Российское посольство в Эстонии направило ноту в МИД республики после эксгумации останков бойцов Красной армии из братского захоронения в деревне Тссоору. Соответствующее сообщение размещено на сайте дипмиссии.
«Перенос останков наших соотечественников идёт вразрез с взятыми на себя Таллином обязательствами по ст. 34 дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, в соответствии с положениями которой государство должно с уважением относиться к местам погребения умерших в результате военных действий на его территории», — говорится в публикации.
В посольстве напомнили, что эксгумация тел погибших позволяется лишь в исключительных случаях и только после того, как будет уведомлена страна, откуда покойные родом. Димписсия дополнила заявление списком захороненных в братской могиле в Тсоору советских бойцов.
В посольстве добавили, что особенно кощунственно действия эстонских властей выглядят на фоне чествования в республике военнослужащих 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым даже ставят мемориалы. Такая политика прямо указывает на желание Таллина пересмотреть итоги Второй мировой войны.
Напомним, что в начале месяца в Эстонии была сорвана установка мемориала ветеранам СС. Изваяние изъяла полиция. Скульптура была копией памятника, установленного в 2004 году на кладбище в городе Лихула, который позже был оттуда демонтирован по распоряжению властей. На монументе изображён мужчина в военной форме нацистов, снизу написан текст в честь воевавших против красноармейцев эстонцев.
ТАСС / Валерий Шарифулин