Российское посольство направило ноту МИД Эстонии из-за эксгумации красноармейцев

Российское посольство в Эстонии направило ноту в МИД республики после эксгумации останков бойцов Красной армии из братского захоронения в деревне Тссоору. Соответствующее сообщение размещено на сайте дипмиссии.

«Перенос останков наших соотечественников идёт вразрез с взятыми на себя Таллином обязательствами по ст. 34 дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, в соответствии с положениями которой государство должно с уважением относиться к местам погребения умерших в результате военных действий на его территории», — говорится в публикации.

В посольстве напомнили, что эксгумация тел погибших позволяется лишь в исключительных случаях и только после того, как будет уведомлена страна, откуда покойные родом. Димписсия дополнила заявление списком захороненных в братской могиле в Тсоору советских бойцов.

В посольстве добавили, что особенно кощунственно действия эстонских властей выглядят на фоне чествования в республике военнослужащих 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым даже ставят мемориалы. Такая политика прямо указывает на желание Таллина пересмотреть итоги Второй мировой войны.