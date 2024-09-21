Снегопад обрушился на ЮАР и парализовал автомобильное движение

Настоящий автомобильный коллапс случился в Южно-Африканской Республике из-за внезапного снегопада, который обрушился на провинцию Фри Стейн в центральной части страны. Обильные осадки буквально парализовали дорожное движение.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как автомобили выстраиваются в многокилометровые пробки из-за резкого роста числа аварий. Некоторые магистрали и вовсе были перекрыты властями в целях безопасности.

Последствия снегопада в ЮАР. Видео © X / TrafficSA / Miya