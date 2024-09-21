Снегопад обрушился на ЮАР и парализовал автомобильное движение
Последствия снегопада в ЮАР. Обложка © X / Brother Wa Chiskop
Настоящий автомобильный коллапс случился в Южно-Африканской Республике из-за внезапного снегопада, который обрушился на провинцию Фри Стейн в центральной части страны. Обильные осадки буквально парализовали дорожное движение.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, как автомобили выстраиваются в многокилометровые пробки из-за резкого роста числа аварий. Некоторые магистрали и вовсе были перекрыты властями в целях безопасности.
С сентябрьским снегом столкнулись и жители Красноярского края. На отдельных участках высота сугробов составила 15 сантиметров. К внеплановому приходу зимы оказались не готовы и электроопоры, пять из которых рухнули под тяжестью выпавших осадков.