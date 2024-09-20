Жара — только начало: Человечеству предрекли волну катаклизмов, от которой не спастись Эколог Лакустова предрекла учащение катаклизмов на фоне глобального потепления 20 сентября, 05:00 Сильная гроза. Обложка © Unsplash / Josep Castells

Россияне неспроста столкнулись с массой природных катаклизмов в этом году. Будь то рекордная жара в Москве, наводнения на Урале или аномально душный сентябрь — всё это следствие масштабных процессов, связанных с глобальным потеплением. Об этом Life.ru рассказала член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зелёная миссия» Ольга Лакустова.

Эколог пояснила, что рост средней температуры на планете наблюдается уже 150 лет. За это время на Земле стало теплее на 1,1 градус Цельсия, и это число продолжает расти. Таяние арктических льдов, сокращение переносящих тепло глубоководных течений и увеличение уровня мирового океана не проходят бесследно, вызывая сбои в работе климатической системы.

Всё это чревато увеличением количества природных катаклизмов: аномальной жарой, похолоданием, потопами, бурями, ураганами, лесными пожарами и так далее. Даже на территории Москвы и Московской области мы уже отмечаем аномальные температуры и можем видеть, как начинает меняться растительность — луговые травы постепенно начинают уступать место степным. Ольга Лакустова Директор фонда «Зелёная миссия», член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды

К сожалению для землян, обратить эти процессы вспять уже нельзя, сообщила эколог. В силах человечества лишь замедлить скорость глобального потепления. Начать следует с сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Работы в этом направлении обойдутся властям гораздо дешевле, чем ликвидация последствий стихийных бедствий. Ещё спасти планету можно с помощью «голубых ферм» с морскими водорослями, которые поглощают в 100 раз больше выбросов, чем деревья.

«Данное направление уже набирает популярность во всём мире, а Россия обладает для этого огромными ресурсами благодаря протяжённой прибрежной территории», — подытожила Лакустова.