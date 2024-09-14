Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 15:22

МЧС предупредило о пожарной опасности в Подмосковье 15–17 сентября

Жителей Московской области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности 15–17 сентября. Соответсвующее объявление опубликовали в МЧС.

«Согласно прогнозам погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период 15-17 сентября в Московской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)», — сообщили спасатели.

Жителей Подмосковья призвали ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнём, не разводить костры в неположенных местах и не сжигать в лесу и на торфяниках мусор. Также в МЧС попросили не поддаваться панике и в экстренных случаях вызывать оперативные службы.

«Среднерусский» антициклон подарил Москве длинное лето
«Среднерусский» антициклон подарил Москве длинное лето

Ранее москвичей предупредили, что летняя погода в Москве закончится 25 сентября. Из-за увеличения длительности ночи и сокращения светового дня солнцу становится всё труднее прогревать воздух, поэтому до конца сентября температура будет постепенно снижаться. Кроме того, во второй половине месяца в городе начнутся дожди. Похолодание и осадки ожидаются по всей Центральной России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Александра Мышляева
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров