МЧС предупредило о пожарной опасности в Подмосковье 15–17 сентября
Жителей Московской области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности 15–17 сентября. Соответсвующее объявление опубликовали в МЧС.
«Согласно прогнозам погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период 15-17 сентября в Московской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)», — сообщили спасатели.
Жителей Подмосковья призвали ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнём, не разводить костры в неположенных местах и не сжигать в лесу и на торфяниках мусор. Также в МЧС попросили не поддаваться панике и в экстренных случаях вызывать оперативные службы.
Ранее москвичей предупредили, что летняя погода в Москве закончится 25 сентября. Из-за увеличения длительности ночи и сокращения светового дня солнцу становится всё труднее прогревать воздух, поэтому до конца сентября температура будет постепенно снижаться. Кроме того, во второй половине месяца в городе начнутся дожди. Похолодание и осадки ожидаются по всей Центральной России.
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