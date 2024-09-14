МЧС предупредило о пожарной опасности в Подмосковье 15–17 сентября

Жителей Московской области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности 15–17 сентября. Соответсвующее объявление опубликовали в МЧС.

«Согласно прогнозам погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период 15-17 сентября в Московской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)», — сообщили спасатели.

Жителей Подмосковья призвали ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнём, не разводить костры в неположенных местах и не сжигать в лесу и на торфяниках мусор. Также в МЧС попросили не поддаваться панике и в экстренных случаях вызывать оперативные службы.