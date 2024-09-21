Улицы утопали в цветах и подарках: Рассекречены документы о встрече советских частей в Таллине в 1944 году

Минобороны России запустило новый исторический проект по случаю 80-летия со дня освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. В нём собраны уникальные архивные документы об операции по спасению Эстонской ССР из лап Третьего рейха, которые долгое время хранились под грифом «секретно».

По данным отчётов советского командования, гитлеровцы бросили на защиту Таллина мощную оперативную группу «Нарва», дабы не допустить прорыва частей РККА к Балтийскому морю. Им противостояли войска Ленинградского фронта при поддержке сил Балтфлота 13-й воздушной армии.

«Основной задачей проводимой операции было освободить Советскую Эстонию от немецко-фашистских армий посредством нанесения главного удара 2-й ударной армии из района Тарту в направлении Вильянди, Пярну и дальше на юг», — гласит отчёт 79-й лёгкой артиллерийской Ленинградской бригады.

Исходом десятидневной Таллинской операции стало молниеносное освобождение города, а затем и всей ЭССР, от оккупантов. Секрет успеха заключался в удобном плацдарме для наступления, тщательной подготовке и внезапном для гитлеровцев направлении удара. Обнародованные разведсводки свидетельствуют о том, что Адольф Гитлер осознал бесперспективность обороны на этом участке и провёл операцию «Астер» по отводу немецких войск.

Из донесения Политуправления Ленинградского фронта от 27 сентября 1944 года следует, что жители освобождённого Таллина горячо встретили воинов-освободителей. Они приветствовали проходящие части, махали солдатам руками, дарили подарки.

«С большой радостью встречало эстонское население советских танкистов-освободителей. Многие жители города встречали танкистов со слезами радости на глазах. Каждый хотел принести что-нибудь в подарок воину-освободителю. Женщины, дети и старики выносили папиросы, шоколад, цветы, прося принять их этот скромный подарок; обнимали и целовали обгорелые солнцем и закопчённые лица танкистов», — сказано в отчёте о боевом пути 152-й отдельной танковой бригады.