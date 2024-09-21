В Раде раскрыли, что силовики требуют от операторов личные данные украинцев

Украинские силовые ведомства оказывают давление на мобильных операторов, заставляя их предоставлять данные о конкретных гражданах, а также занимаются прослушиванием телефонных разговоров. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. По его словам, такая практика не афишируется, однако происходит на регулярной основе.

«Абсолютно всё прослушивается, и я заявляю: если дадут доступ к коду, то тебя будут слушать так же, как мы сейчас с вами общаемся в студии», — сказал он в эфире программы «Вечер.LIVE».