В Раде раскрыли, что силовики требуют от операторов личные данные украинцев
Депутат Рады Волынец: Силовики требуют у операторов личные данные граждан
Украинские силовые ведомства оказывают давление на мобильных операторов, заставляя их предоставлять данные о конкретных гражданах, а также занимаются прослушиванием телефонных разговоров. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец. По его словам, такая практика не афишируется, однако происходит на регулярной основе.
«Абсолютно всё прослушивается, и я заявляю: если дадут доступ к коду, то тебя будут слушать так же, как мы сейчас с вами общаемся в студии», — сказал он в эфире программы «Вечер.LIVE».
Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский старается избавиться от командующего Силами беспилотных систем Вадима Сухаревского. Она также уличила Сырского в том, что он назначает на ключевые позиции людей исходя из личных предпочтений.
president.gov.ua