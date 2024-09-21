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21 сентября, 04:58

Соцсеть X по требованию суда назначила своего представителя в Бразилии

Социальная сеть X, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, назначила нового представителя в Бразилии в свете недавней блокировки своих операций в стране. Рэйчел ди Оливейра Вилья Нова теперь будет представлять интересы компании, сообщает Reuters со ссылкой на адвокатов компании Андре Сонаро и Серхио Розенталя.

По данным местных СМИ, Вилья Нова уже занимала пост представителя соцсети в Бразилии до решения о закрытии офисов в стране в середине августа. Согласно бразильскому законодательству, иностранные компании обязаны назначать местных представителей для выполнения юридических обязательств. Этот представитель несёт ответственность за деятельность фирмы на местном рынке.

При этом пока работа X в Бразилии остаётся заблокированной, так как компания должна уплатить штрафы за невыполнение, по мнению бразильского правосудия, ряда обязательств.

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Ранее стало известно, что комиссия по ценным бумагам США обратилась в суд с просьбой применить санкции к миллиардеру Илону Маску за пропуск слушаний, касающихся его приобретения соцсети X. Отметим, заседание планировалось на 10 сентября.

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Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Артём Гапоненко
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