Соцсеть X по требованию суда назначила своего представителя в Бразилии

Социальная сеть X, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, назначила нового представителя в Бразилии в свете недавней блокировки своих операций в стране. Рэйчел ди Оливейра Вилья Нова теперь будет представлять интересы компании, сообщает Reuters со ссылкой на адвокатов компании Андре Сонаро и Серхио Розенталя.

По данным местных СМИ, Вилья Нова уже занимала пост представителя соцсети в Бразилии до решения о закрытии офисов в стране в середине августа. Согласно бразильскому законодательству, иностранные компании обязаны назначать местных представителей для выполнения юридических обязательств. Этот представитель несёт ответственность за деятельность фирмы на местном рынке.

При этом пока работа X в Бразилии остаётся заблокированной, так как компания должна уплатить штрафы за невыполнение, по мнению бразильского правосудия, ряда обязательств.