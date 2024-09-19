Илон Маск снова подставил США неудобной правдой о цензуре
Илон Маск обвинил власти США в цензуре во всех сферах
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Основатель Tesla и SpaceX, владелец соцсети X Илон Маск вынес неутешительный вердикт США, признав наличие цензуры во всех сферах.
«Цензура повсюду в США», — написал американский миллиардер на своей странице в социальной сети X.
Напомним, что Илон Маск регулярно позволяет себе смелые высказывания в адрес Белого дома. Параллельно бизнесмен ловко лавирует между заказом американской оборонки и человечностью, лишая ВСУ доступа к своему спутниковому интернету Starlink. Дерзкие выходки вскоре могут обернуться для миллиардера реакцией властей, считают за рубежом.