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19 сентября, 06:32

Илон Маск снова подставил США неудобной правдой о цензуре

Илон Маск обвинил власти США в цензуре во всех сферах

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Основатель Tesla и SpaceX, владелец соцсети X Илон Маск вынес неутешительный вердикт США, признав наличие цензуры во всех сферах.

«Цензура повсюду в США», — написал американский миллиардер на своей странице в социальной сети X.

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Напомним, что Илон Маск регулярно позволяет себе смелые высказывания в адрес Белого дома. Параллельно бизнесмен ловко лавирует между заказом американской оборонки и человечностью, лишая ВСУ доступа к своему спутниковому интернету Starlink. Дерзкие выходки вскоре могут обернуться для миллиардера реакцией властей, считают за рубежом.

Андрей Бражников
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