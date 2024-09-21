Испугались России и Китая: США наращивают военные силы у берегов Аляски
Politico: США усиливают военное присутствие на Аляске из-за России и Китая
США увеличивают военное присутствие на Аляске из-за активизации России и Китая в этом регионе. Об этом сообщает газета Politico.
Американские вооружённые силы постепенно отправляют к полуострову эсминец Sterett и армейское подразделение с ракетной системой большой дальности. Также истребители, размещённые на Аляске, были приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Ранее сообщалось, что США перебросили установки HIMARS на Алеутские острова из-за военно-морских учений КНР и РФ «Океан-2024». Также на Аляску прибыли подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии.
navy.mil