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Регион
21 сентября, 04:32

Испугались России и Китая: США наращивают военные силы у берегов Аляски

Politico: США усиливают военное присутствие на Аляске из-за России и Китая

США увеличивают военное присутствие на Аляске из-за активизации России и Китая в этом регионе. Об этом сообщает газета Politico.

Американские вооружённые силы постепенно отправляют к полуострову эсминец Sterett и армейское подразделение с ракетной системой большой дальности. Также истребители, размещённые на Аляске, были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

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Ранее сообщалось, что США перебросили установки HIMARS на Алеутские острова из-за военно-морских учений КНР и РФ «Океан-2024». Также на Аляску прибыли подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии.

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navy.mil

Артём Гапоненко
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