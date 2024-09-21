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21 сентября, 04:44

В Калужской области за ночь сбили шесть украинских дронов

За ночь в Калужской области было сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

Пять дронов атаковали Кировский район, один БПЛА был уничтожен в Спас-Деменском районе. На месте происшествий работают оперативные группы. Предварительная информация указывает на отсутствие пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Силы Минобороны РФ уничтожили украинские БПЛА в Тверской области
Силы Минобороны РФ уничтожили украинские БПЛА в Тверской области

Всего же за ночь, по данным Минобороны РФ, над Россией сбили 101 украинский беспилотник. Атаки Киев планировал совершить и через Азовское море, однако этим планам не суждено было сбыться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Артём Гапоненко
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