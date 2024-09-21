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21 сентября, 05:10

Около 20 тысяч жителей белгородского Шебекино остались без света из-за аварии

Около 20 тысяч жителей города Шебекино Белгородской области остались без света из-за аварии, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он приказал к зиме закупить генераторы, чтобы во время холодов таких инцидентов не происходило.

«У нас отключены около 20 тысяч жителей города Шебекина от электроэнергии в результате аварии. Как только оперативная обстановка позволит, восстановительная бригада начнёт работу. Я надеюсь, что они быстро справятся с задачей», — рассказал глава региона на видео.

Гладков рассказал, что уже закуплено 1980 генераторов в рамках подготовки к зиме, ещё 2200 будут приобретены до конца следующей недели.

А накануне днём украинские военнослужащие нанесли удар по селу Большое Солдатское в Курской области, повреждения получила газораспределительная станция. В результате без голубого топлива остались два района.

Свыше восьми тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии
Свыше восьми тысяч жителей Алушты остались без света из-за аварии
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / eungchopan

Андрей Бражников
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