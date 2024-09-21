Балтийские страны страдают от туристического кризиса без россиян

Мировой туризм начал своё восстановление в 2024 году после затяжной пандемии коронавируса. Европа активно принимает путешественников, но вот страны Балтии всё ещё продолжают страдать. Государства столкнулись с кризисом, но не из-за ковида, а из-за конфликта на Украине, сообщает European travel commossoin (ЕТС).

По данным статистики, в 2024 году в Европе выросли показатели прибытий иностранных туристов. Они превысили уровень 2019 года на шесть процентов, а число ночёвок в отелях увеличилось на семь процентов. Главной причиной роста стали путешествия граждан разных стран внутри самого Евросоюза. Люди частенько посещают Германию, Францию, Италию и Нидерланды.

Правда, есть страны, на туристическую обстановку которых сильно повлияли условия политической нестабильности, пограничных споров и международных конфликтов. Больше всего пострадал Кипр. Он потерял 90 процентов российского рынка и полностью украинский.

Также Россия и Украина были приоритетными для Болгарии. Сейчас же туристы редко едут туда на отдых и это «вызывает обеспокоенность» у туроператоров, владельцев отелей и ресторанов. Люди просто считают страну «небезопасной».

По данным ЕТС, конфликт Москвы и Киева привёл мир к слабому экономическому росту и инфляции, увеличил транспортные расходы и стоимость поездок, а также вызвал перебои в передвижении туристов. Сейчас путешественники не доверяют европейским направлениям, имидж Европы как безопасного места для отдыха «пошатнулся». Больше всего геополитическая обстановка сказалась на туристическом рынке Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии и Финляндии.