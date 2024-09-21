ВСУ пытаются закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс после резкого отката
Подразделения ВСУ покинули позиции у Андреевки под Артёмовском
Канал Северский Донец – Донбасс. Обложка © Телеграм / Приходько РИК
Украинские подразделения отступили в районе села Андреевка на Артёмовском направлении. Об откате сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Противник ушёл из района Андреевки, где долго занимал позиции, откатился», — сказал инсайдер, уточнив, что ВСУ сейчас пытаются закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс.
Несколькими днями ранее стало известно, что Российские войска перешли канал Северский Донец – Донбасс в направлении на Ступочки. Замечено также продвижение ВС РФ у Дзержинска.