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21 сентября, 08:02

ВСУ пытаются закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс после резкого отката

Подразделения ВСУ покинули позиции у Андреевки под Артёмовском

Канал Северский Донец – Донбасс. Обложка © Телеграм / Приходько РИК

Канал Северский Донец – Донбасс. Обложка © Телеграм / Приходько РИК

Украинские подразделения отступили в районе села Андреевка на Артёмовском направлении. Об откате сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник ушёл из района Андреевки, где долго занимал позиции, откатился», — сказал инсайдер, уточнив, что ВСУ сейчас пытаются закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс.

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Несколькими днями ранее стало известно, что Российские войска перешли канал Северский Донец – Донбасс в направлении на Ступочки. Замечено также продвижение ВС РФ у Дзержинска.

Андрей Бражников
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