ВСУ пытаются закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс после резкого отката

Украинские подразделения отступили в районе села Андреевка на Артёмовском направлении. Об откате сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник ушёл из района Андреевки, где долго занимал позиции, откатился», — сказал инсайдер, уточнив, что ВСУ сейчас пытаются закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс.